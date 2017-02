April 8 (Infostrada Sports) - Latest scores from the Davis Cup quarter-final between Czech Republic and Serbia on Sunday Czech Republic have an unassailable 3-1 lead over Serbia Tomas Berdych (Czech Republic) beat Janko Tipsarevic (Serbia) 7-6(6) 7-6(6) 7-6(7)

Played on Saturday

Tomas Berdych/Radek Stepanek (Czech Republic) beat Ilija Bozoljac/Nenad Zimonjic (Serbia) 6-4 6-2 7-6(4)

Played on Friday

Janko Tipsarevic (Serbia) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 5-7 6-4 6-4 4-6 9-7 Tomas Berdych (Czech Republic) beat Viktor Troicki (Serbia) 6-2 6-1 6-2