Feb 11 Davis Cup first round latest scores between Germany and Argentina in Bamberg on Saturday

Argentina have an unassailable 3-0 lead over Germany David Nalbandian/Eduardo Schwank (Argentina) beat Tommy Haas/Philipp Petzschner (Germany) 3-6 4-6 6-4 6-3 6-4

Played on Friday David Nalbandian (Argentina) beat Florian Mayer (Germany) 2-6 6-0 6-1 7-6(5) Juan Monaco (Argentina) beat Philipp Petzschner (Germany) 6-3 6-3 6-3

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net)

Please double-click on the newslink:

for tennis stories