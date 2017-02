April 22 (Infostrada Sports) - Result from the Fed Cup semi-final between Russia and Serbia in Moscow on Sunday.

Serbia beat Russia 3-2 Anastasia Pavlyuchenkova/Elena Vesnina (Russia) beat Bojana Jovanovski/Aleksandra Krunic (Serbia) 6-4 6-0 Jelena Jankovic (Serbia) beat Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-1 6-4 Ana Ivanovic (Serbia) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 3-6 6-0 6-3

Played on Saturday Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Ana Ivanovic (Serbia) 6-2 2-6 6-4 Jelena Jankovic (Serbia) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-4 6-3