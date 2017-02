Jan 5 Results from the Hopman Cup in Perth on Thursday

GROUP A

France beat Spain 2-0

Marion Bartoli (France) beat Anabel Medina Garrigues (Spain) 6-2 6-4

Richard Gasquet (France) beat Fernando Verdasco (Spain) 6-2 6-4

GROUP B

Australia beat China 2-1

Li Na (China) beat Jarmila Gajdosova (Australia) 6-3 6-2

Lleyton Hewitt (Australia) beat Wu Di (China) 6-4 7-5

Lleyton Hewitt/Jarmila Gajdosova (Australia) by Wu Di/Li Na (China) 8-5

