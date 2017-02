March 9 (Infostrada Sports) - Indian Wells men's singles first round results on Friday (prefix denotes seeding, * new result). * Steve Darcis (Belgium) beat Donald Young (U.S.) 6-2 3-6 7-6(5) * Ryan Sweeting (U.S.) beat Cedrik-Marcel Stebe (Germany) 6-2 6-2 * Gilles Muller (Luxembourg) beat Bernard Tomic (Australia) 4-6 7-6(4) 6-0 Leonardo Mayer (Argentina) beat Alejandro Falla (Colombia) 2-6 7-6(7) 6-4 Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Ivan Dodig (Croatia) 6-1 6-4 Thomaz Bellucci (Brazil) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 6-2 7-6(4) Marinko Matosevic (Australia) beat Ruben Bemelmans (Belgium) 6-2 6-3 David Nalbandian (Argentina) beat Potito Starace (Italy) 7-6(4) 6-0 Denis Istomin (Uzbekistan) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 7-6(6) 6-3 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Jeremy Chardy (France) 6-3 6-4 Nikolay Davydenko (Russia) beat Sergey Bubka Jr. (Ukraine) 7-5 6-3 Michael Llodra (France) beat Ernests Gulbis (Latvia) 6-3 5-7 7-6(3) Denis Kudla (U.S.) beat Tobias Kamke (Germany) 2-6 7-6(3) 6-4 Carlos Berlocq (Argentina) beat Benoit Paire (France) 6-4 6-2 Tommy Haas (Germany) beat Jarkko Nieminen (Finland) 7-6(9) 6-4 Xavier Malisse (Belgium) beat Bobby Reynolds (U.S.) 6-2 6-4 (Editing by Peter Rutherford/Patrick Johnston)