March 12 (Infostrada Sports) - Indian Wells women's singles third round results from California on Monday (prefix denotes seeding, * new result) * 4-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Sofia Arvidsson (Sweden) 3-6 7-5 6-2 15-Ana Ivanovic (Serbia) beat Ksenia Pervak (Kazakhstan) 6-7(8) 6-3 6-2 2-Maria Sharapova (Russia) beat Simona Halep (Romania) 6-3 6-4 20-Maria Kirilenko (Russia) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-2 4-6 6-4 30-Nadia Petrova (Russia) beat 6-Samantha Stosur (Australia) 6-1 6-7(6) 7-6(5) 21-Roberta Vinci (Italy) beat 16-Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-7(5) 6-0 6-4 7-Marion Bartoli (France) beat Chanelle Scheepers (South Africa) 6-2 6-0 23-Lucie Safarova (Czech Republic) beat 10-Francesca Schiavone (Italy) 6-2 0-0 (Schiavone retired)

