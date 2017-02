March 13 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells women's singles fourth round matches on Tuesday (prefix denotes seeding; * indicates new result) *15-Ana Ivanovic (Serbia) beat 4-Caroline Wozniacki (Denmark) 6-3 6-2 7-Marion Bartoli (France) beat 23-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-1 6-4 20-Maria Kirilenko (Russia) beat 30-Nadia Petrova (Russia) 6-1 5-7 6-2 8-Li Na (China) beat Klara Zakopalova (Czech Republic) 6-1 6-0 18-Angelique Kerber (Germany) beat 32-Christina McHale (U.S.) 6-3 3-6 7-6(4) 2-Maria Sharapova (Russia) beat 21-Roberta Vinci (Italy) 6-2 6-1 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat 14-Julia Goerges (Germany) 6-3 6-1 5-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Jamie Hampton (U.S.) 6-3 4-6 3-0 (Hampton retired) (Editing by Peter Rutherford)