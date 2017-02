March 9 (Infostrada Sports) - Indian Wells women's singles second round results on Friday (prefix number denotes seeding, * new result). * 3-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 6-1 6-3 8-Li Na (China) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 3-6 6-3 6-3 5-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-2 6-4 18-Angelique Kerber (Germany) beat Sloane Stephens (U.S.) 2-6 7-5 6-4 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat Mona Barthel (Germany) 6-4 6-7(4) 7-6(6) 9-Vera Zvonareva (Russia) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 6-3 6-4 Vania King (U.S.) beat 13-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-4 6-4 27-Flavia Pennetta (Italy) beat Carla Suarez Navarro (Spain) 6-3 6-4 25-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Timea Bacsinszky (Switzerland) 6-3 2-0 (Bacsinszky retired) Klara Zakopalova (Czech Republic) beat 19-Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-3 6-7(7) 6-3 24-Anabel Medina Garrigues (Spain) beat Sania Mirza (India) 6-2 7-5 Jarmila Gajdosova (Australia) beat 22-Yanina Wickmayer (Belgium) 2-6 6-2 6-4 31-Zheng Jie (China) beat Michaella Krajicek (Netherlands) 6-1 6-3 32-Christina McHale (U.S.) beat Elena Vesnina (Russia) 6-3 7-5 Jamie Hampton (U.S.) beat 12-Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 6-3 14-Julia Goerges (Germany) beat Elena Baltacha (Britain) 6-3 6-2 (Editing by Peter Rutherford/Patrick Johnston)