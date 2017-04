Feb 24 (Infostrada Sports) - Results from the Acapulco International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 7-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Denis Kudla (U.S.) 7-5 6-1 1-David Ferrer (Spain) beat John Millman (Australia) 6-4 6-2 5-Bernard Tomic (Australia) beat Rajeev Ram (U.S.) 7-5 6-3 Sam Querrey (U.S.) beat Dudi Sela (Israel) 6-2 6-0 4-Dominic Thiem (Austria) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 7-6(3) 6-3 Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Steve Johnson (U.S.) 7-5 7-6(4) Aljaz Bedene (Britain) beat 6-Ivo Karlovic (Croatia) 6-4 1-2 (Karlovic retired) Dmitry Tursunov (Russia) beat Samuel Groth (Australia) 6-4 3-6 7-5 Ryan Harrison (U.S.) beat 3-Marin Cilic (Croatia) 6-3 3-6 6-2 Taylor Fritz (U.S.) beat 8-Jeremy Chardy (France) 6-4 3-6 6-3