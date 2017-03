Feb 25 (Infostrada Sports) - Results from the Acapulco International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-David Ferrer (Spain) beat Igor Sijsling (Netherlands) 6-3 7-6(4) 1-Kei Nishikori (Japan) beat Alejandro Gonzalez (Colombia) 6-3 7-5 6-Ivo Karlovic (Croatia) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 6-4 3-6 6-2 Bernard Tomic (Australia) beat Adrian Mannarino (France) 3-6 6-4 6-4 Ryan Harrison (U.S.) beat Donald Young (U.S.) 4-6 6-2 4-2 (Young retired) Steve Johnson (U.S.) beat Ivan Dodig (Croatia) 6-4 6-4 Viktor Troicki (Serbia) beat Daniel Garza (Mexico) 6-4 6-3 3-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Filip Krajinovic (Serbia) 6-3 5-7 6-0 Andreas Haider-Maurer (Austria) beat Robin Haase (Netherlands) 6-3 2-6 6-2 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 6-2 7-5