March 2 (Gracenote) - Results from the Acapulco International Men's Singles Round 2 matches on Wednesday 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Juan Martin Del Potro (Argentina) 4-6 6-4 6-4 4-Dominic Thiem (Austria) beat Adrian Mannarino (France) 7-5 6-3 2-Rafa Nadal (Spain) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-1 6-1 Steve Johnson (U.S.) beat Ernesto Escobedo (U.S.) 7-6(5) 6-3 3-Marin Cilic (Croatia) beat Borna Coric (Croatia) 6-3 2-6 6-3 Yoshihito Nishioka (Japan) beat Jordan Thompson (Australia) 6-4 3-6 6-0 6-Nick Kyrgios (Australia) beat Donald Young (U.S.) 6-2 6-4 Sam Querrey (U.S.) beat 5-David Goffin (Belgium) 6-2 6-3