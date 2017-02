Feb 21 Buenos Aires Open men's singles first round results from Argentina on Tuesday (prefix denotes seeding, * is new result). *1-David Ferrer (Spain) beat Andres Molteni (Argentina) 6-1 6-0 David Nalbandian (Argentina) beat Wayne Odesnik (U.S.) 6-2 6-3 2-Nicolas Almagro (Spain) beat Potito Starace (Italy) 4-6 6-3 7-6(4) Federico Delbonis (Argentina) beat Frederico Gil (Portugal) 6-2 6-2 5-Juan Monaco (Argentina) beat Filippo Volandri (Italy) 6-1 3-1 (Volandri retired) 7-Fernando Verdasco (Spain) beat Eric Prodon (France) 6-4 6-1 Igor Andreev (Russia) beat Blaz Kavcic (Slovenia) 6-2 6-2 Albert Ramos (Spain) beat 8-Juan Ignacio Chela (Argentina) 4-6 6-3 6-4 3-Gilles Simon (France) beat Rui Machado (Portugal) 6-3 7-5 Benoit Paire (France) beat Javier Marti (Spain) 2-6 7-6(0) 6-2 (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Peter Rutherford; to query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)