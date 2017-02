Feb 23 Buenos Aires Open men's second round results on Thursday. 2-Nicolas Almagro (Spain) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-3 6-2 David Nalbandian (Argentina) beat 5-Juan Monaco (Argentina) 6-3 6-1 Igor Andreev (Russia) beat 7-Fernando Verdasco (Spain) 7-6(3) 6-3 Carlos Berlocq (Argentina) beat 3-Gilles Simon (France) 6-2 6-1 (Compiled by Infostrada Sports. Editing by Patrick Johnston)

