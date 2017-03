July 29 (Infostrada Sports) - Results from the Atlanta Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Dudi Sela (Israel) beat Mardy Fish (U.S.) 6-4 6-4 Jared Donaldson (U.S.) beat Somdev Devvarman (India) 6-1 3-6 6-4 Denis Kudla (U.S.) beat Ryan Harrison (U.S.) 3-6 6-4 7-6(5) 8-Benjamin Becker (Germany) beat Michael Berrer (Germany) 7-5 (Berrer retired) 6-Steve Johnson (U.S.) beat Lukas Lacko (Slovakia) 6-1 6-7(3) 6-2 5-Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Austin Krajicek (U.S.) 6-4 6-0 Samuel Groth (Australia) beat Frances Tiafoe (U.S.) 7-6(3) 6-4