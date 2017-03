July 25 (Infostrada Sports) - Results from the Atlanta Open Men's Singles matches on Wednesday Round 2 3-Ivan Dodig (Croatia) beat Ricardas Berankis (Lithuania) 6-1 6-7(3) 6-3 7-Lleyton Hewitt (Australia) beat Rhyne Williams (U.S.) 7-6(6) 6-4 Round 1 Michael Russell (U.S.) beat 6-Mardy Fish (U.S.) 4-6 6-2 7-5 James Blake (U.S.) beat Tim Smyczek (U.S.) 7-6(3) 4-6 7-6(4) Christian Harrison (U.S.) beat Alejandro Falla (Colombia) 6-1 6-7(7) 6-2 Matthew Ebden (Australia) beat Ivo Karlovic (Croatia) 6-2 0-0 (Karlovic retired)