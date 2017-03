July 25 (Infostrada Sports) - Results from the Atlanta Open Men's Singles Round 2 matches on Thursday Santiago Giraldo (Colombia) beat Michael Russell (U.S.) 5-7 6-3 3-0 (Russell retired) James Blake (U.S.) beat 8-Evgeny Donskoy (Russia) 6-3 6-2 Denis Istomin (Uzbekistan) beat 5-Lu Yen-Hsun (Taiwan) 7-5 6-2 Ryan Harrison (U.S.) beat 4-Igor Sijsling (Netherlands) 6-4 6-3