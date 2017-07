July 25 (Gracenote) - Results from the Atlanta Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Quentin Halys (France) beat Stefan Kozlov (U.S.) 7-5 7-6(7) 8-Jared Donaldson (U.S.) beat Ernesto Escobedo (U.S.) 6-3 6-1 Tommy Paul (U.S.) beat 7-Chung Hyeon (South Korea) 4-6 6-2 6-3 Lukas Lacko (Slovakia) beat Thomas Fabbiano (Italy) 6-1 6-2