July 17 (Infostrada Sports) - Results from the Atlanta Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Igor Kunitsyn (Russia) beat Brian Baker (U.S.) 6-4 6-7(3) 6-3 Nicolas Mahut (France) beat Paul Capdeville (Chile) 6-3 3-6 6-4 Steve Johnson (U.S.) beat Donald Young (U.S.) 6-3 3-6 6-3 5-Kevin Anderson (South Africa) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-4 6-3 Gilles Muller (Luxembourg) beat Marinko Matosevic (Australia) 7-6(5) 6-4 Jack Sock (U.S.) beat 7-Alex Bogomolov Jr. (Russia) 6-2 4-6 6-4