July 18 (Infostrada Sports) - Results from the Atlanta Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Ruben Bemelmans (Belgium) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-1 6-3 James Blake (U.S.) beat 6-Ryan Harrison (U.S.) 1-6 6-3 7-5 Ricardas Berankis (Lithuania) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-3 6-2 Michael Russell (U.S.) beat Alex Kuznetsov (U.S.) 2-6 6-4 7-6(4) 8-Go Soeda (Japan) beat Xavier Malisse (Belgium) 4-6 7-5 6-4 Matthew Ebden (Australia) beat Sergey Bubka Jr. (Ukraine) 5-7 6-1 6-1