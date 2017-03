Jan 13 (Infostrada Sports) - Results from the Auckland Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 9-Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Juan Monaco (Argentina) 6-4 2-6 6-1 Michael Venus (New Zealand) beat Alejandro Gonzalez (Colombia) 5-7 6-3 7-6(7) Albert Ramos (Spain) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-4 6-3 Diego Schwartzman (Argentina) beat 7-Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-2 4-6 6-1 Donald Young (U.S.) beat Go Soeda (Japan) 6-7(2) 6-1 6-3 Pablo Carreno (Spain) beat Borna Coric (Croatia) 6-4 6-3 Alejandro Falla (Colombia) beat Jose Statham (New Zealand) 6-4 6-4 Kenny De Schepper (France) beat 6-Santiago Giraldo (Colombia) 6-2 6-3