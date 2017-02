Jan 11 Auckland Open men's second round singles results on Wednesday (* indicates new result; prefix denotes seeding): * 3-Fernando Verdasco (Spain) beat Carlos Berlocq (Argentina) 7-5 7-6(3) Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Adrian Mannarino (France) 6-2 6-3 Olivier Rochus (Belgium) beat 6-Thomaz Bellucci (Brazil) 7-6(6) 5-7 7-6(5) 1-David Ferrer (Spain) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 6-4 6-2 Benoit Paire (France) beat 4-Juan Ignacio Chela (Argentina) 5-7 6-2 6-2 2-Nicolas Almagro (Spain) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-4 6-2 8-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Ryan Harrison (U.S.) 4-6 6-4 6-3 Alejandro Falla (Colombia) beat Potito Starace (Italy) 7-6(3) 6-3

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by John O'Brien; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)