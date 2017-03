Jan 9 (Infostrada Sports) - Results from the Auckland Open Men's Singles Quarterfinals matches on Thursday 1-David Ferrer (Spain) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-3 5-7 6-4 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Steve Johnson (U.S.) 6-4 6-4 3-John Isner (U.S.) beat 5-Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-7(4) 7-6(4) 7-6(5) Roberto Bautista (Spain) beat Jack Sock (U.S.) 6-1 6-3