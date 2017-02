Sept 30 Thailand Open men's singles quarter-finals results from Bangkok on Friday (prefix denotes seeding, * new result). * 3-Gilles Simon (France) beat Matthias Bachinger (Germany) 3-6 6-3 6-2 1-Andy Murray (Britain) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-4 6-4 2-Gael Monfils (France) beat Jarkko Nieminen (Finland) 7-5 7-6(4) Donald Young (U.S.) beat Go Soeda (Japan) 6-1 6-2

