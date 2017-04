April 19 (Infostrada Sports) - Results from the Barcelona Open Men's Singles matches on Tuesday Round 2 13-Jeremy Chardy (France) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 7-5 6-2 6-Benoit Paire (France) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 6-2 7-5 Karen Khachanov (Russia) beat 5-Roberto Bautista (Spain) 6-2 6-7(4) 6-3 11-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Evgeny Donskoy (Russia) 4-6 7-6(9) 6-4 Round 1 Albert Ramos (Spain) beat Jaume Munar (Spain) 6-3 6-2 Thiemo de Bakker (Netherlands) beat Elias Ymer (Sweden) 6-4 6-7(3) 6-3 Marcel Granollers (Spain) beat Daniel Munoz (Spain) 6-4 6-3 Ivan Dodig (Croatia) beat Pedro Cachin (Argentina) 5-7 6-2 6-4 Marton Fucsovics (Hungary) beat Ernests Gulbis (Latvia) 5-7 6-4 6-1 Pablo Carreno (Spain) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 7-5 7-5 Mikhail Youzhny (Russia) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-2 6-2