FACTBOX-Tennis-List of Serena Williams' 23 grand slam singles titles

MELBOURNE, Jan 28 Following is a list of Serena Williams' 23 grand slam singles titles after the American surpassed Steffi Graf's professional era record with victory at the Australian Open on Saturday: 1999 U.S. Open - beat Martina Hingis (Switzerland) 6-3 7-6 2002 French Open - beat Venus Williams (U.S.) 7-5 6-3 Wimbledon - beat Venus Williams 7-6 6-3 U.S. Open - beat Venus Williams 6-4 6-3 2003 Australian Open - beat Venus Williams 7-6 3-6 6-4 Wimbledon - beat Venus