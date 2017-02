(Adds later results)

Nov 2 Swiss Indoors men's singles results from Basel on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result).

Second round 3-Roger Federer (Switzerland) beat Jarkko Nieminen (Finland) 6-1 4-6 6-3 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Michael Lammer (Switzerland) 7-6(2) 6-7(2) 6-3

First round

7-Andy Roddick (U.S.) beat Tommy Haas (Germany) 6-3 6-4 * Radek Stepanek (Czech Republic) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-1 6-3 Robin Haase (Netherlands) beat Marco Chiudinelli (Switzerland) 6-2 7-6(7) Lukasz Kubot (Poland) beat Tobias Kamke (Germany) 5-7 7-5 6-2 Florian Mayer (Germany) beat 6-Janko Tipsarevic (Serbia) 5-1 (Tipsarevic retired)