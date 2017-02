Oct 1 (Infostrada Sports) - Results from the China Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Kevin Anderson (South Africa) beat Brian Baker (U.S.) 5-7 6-3 6-1 Sam Querrey (U.S.) beat 8-Fernando Verdasco (Spain) 5-7 6-3 6-4 6-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-0 6-4 Carlos Berlocq (Argentina) beat Marinko Matosevic (Australia) 3-6 6-2 6-3 Zhang Ze (China) beat Wu Di (China) 6-4 6-1 Florian Mayer (Germany) beat Fabio Fognini (Italy) 6-1 6-2 Marius Copil (Romania) beat 4-Marin Cilic (Croatia) 3-6 7-6(0) 6-4