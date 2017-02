Oct 4 China Open men's singles first round results from Beijing on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result) * Marcel Granollers (Spain) beat 5-Gilles Simon (France) 6-3 6-1 * Ivan Ljubicic (Croatia) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 7-5 7-5 * 3-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Juergen Melzer (Austria) 7-5 7-5 * Fabio Fognini (Italy) beat Grega Zemlja (Slovenia) 6-4 6-1 1-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 7-6(5) 7-5 Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Tommy Robredo (Spain) 6-3 7-6(0) Zhang Ze (China) beat Li Zhe (China) 6-1 6-3 Mikhail Youzhny (Russia) beat 4-Nicolas Almagro (Spain) 6-3 6-2 Albert Montanes (Spain) beat Paul Capdeville (Chile) 6-3 6-3

