May 1 (Infostrada Sports) - Results from the Serbia Open men's singles first round matches on Tuesday (prefix denotes seeding). Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Igor Kunitsyn (Russia) 7-6(4) 6-7(1) 6-2 Eduardo Schwank (Argentina) beat Dudi Sela (Israel) 6-2 7-6(2) Joao Souza (Brazil) beat 7-Ryan Harrison (U.S.) 6-3 6-3 Victor Hanescu (Romania) beat Carlos Gomez (Spain) 6-2 5-7 6-3 Aljaz Bedene (Slovenia) beat Martin Klizan (Slovakia) 6-4 7-6(6) 8-Gilles Muller (Luxembourg) beat Lukas Lacko (Slovakia) 6-0 4-6 6-3