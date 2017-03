July 23 (Infostrada Sports) - Results from the Colombia Open Men's Singles Round 2 matches on Thursday Radek Stepanek (Czech Republic) beat 6-Samuel Groth (Australia) 6-4 6-0 7-Malek Jaziri (Tunisia) beat Alexander Sarkissian (U.S.) 6-7(1) 6-3 6-2 3-Adrian Mannarino (France) beat Rajeev Ram (U.S.) 7-5 6-3 Michael Berrer (Germany) beat Marcelo Demoliner (Brazil) 6-3 7-6(3) 1-Ivo Karlovic (Croatia) beat Daniel Galan (Colombia) 6-7(12) 6-1 6-3