Jan 2 Brisbane International men's singles first round results on Monday. (prefix number denotes seeding, * = new result) * 2-Gilles Simon (France) beat Ryan Sweeting (U.S.) 6-3 6-4 Gilles Muller (Luxembourg) beat Ricardo Mello (Brazil) 6-7(3) 7-6(4) 6-3 8-Bernard Tomic (Australia) beat Julien Benneteau (France) 6-2 4-6 7-5 Denis Istomin (Uzbekistan) beat 4-Florian Mayer (Germany) 7-6(5) 2-3 (Mayer retired)

