Jan 3 Brisbane International men's singles first round results from Australia on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result) * 1-Andy Murray (Britain) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 5-7 6-3 6-2 Igor Andreev (Russia) beat Adrian Mannarino (France) 7-6(6) 6-2 Tommy Haas (Germany) beat Marinko Matosevic (Australia) 6-3 7-5 Philipp Petzschner (Germany) beat 7-Juergen Melzer (Austria) 6-1 7-5 6-Radek Stepanek (Czech Republic) beat Matthew Ebden (Australia) 6-4 3-6 6-3 Santiago Giraldo (Colombia) beat John Millman (Australia) 6-3 6-3 Jarkko Nieminen (Finland) beat Jesse Levine (U.S.) 7-6(4) 6-2 Tatsuma Ito (Japan) beat Benjamin Mitchell (Australia) 6-4 6-2 5-Kei Nishikori (Japan) beat Cedrik-Marcel Stebe (Germany) 3-6 6-1 6-4

