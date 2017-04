April 19 (Infostrada Sports) - Results from the Bucharest International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Fernando Verdasco (Spain) beat Aldin Setkic (Bosnia and Herzegovina) 6-7(5) 6-1 7-5 Illya Marchenko (Ukraine) beat Dudi Sela (Israel) 6-4 4-6 6-4 Robin Haase (Netherlands) beat Andrea Arnaboldi (Italy) 7-6(4) 6-4 Marco Cecchinato (Italy) beat 5-Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-2 6-4 Daniel Gimeno-Traver (Spain) beat Adrian Mannarino (France) 3-6 6-4 6-4 7-Paolo Lorenzi (Italy) beat Diego Schwartzman (Argentina) 6-3 6-4 Lucas Pouille (France) beat Dusan Lajovic (Serbia) 6-3 6-4