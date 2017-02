Sept 20 Bucharest International men's singles first round results on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result). * 7-Andreas Seppi (Italy) beat Eric Prodon (France) 6-1 4-6 6-1 * Adrian Ungur (Romania) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 6-4 6-1 * Filippo Volandri (Italy) beat Rui Machado (Portugal) 6-3 6-3 * Igor Andreev (Russia) beat Peter Torebko (Germany) 5-7 6-4 7-5 Marius Copil (Romania) beat Victor Crivoi (Romania) 6-3 6-3 Albert Ramos (Spain) beat Victor Hanescu (Romania) 6-4 6-3 Carlos Berlocq (Argentina) beat Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-2 6-1 Alessandro Giannessi (Italy) beat 8-Albert Montanes (Spain) 7-5 6-4 Florent Serra (France) beat Gianluca Naso (Italy) 6-2 6-4 (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)