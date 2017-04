UPDATE 3-Tennis-Marrakech Open men's singles round 1 results

April 10 (Gracenote) - Results from the Marrakech Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Radu Albot (Moldova) beat Nicolas Almagro (Spain) 7-6(6) 6-3 Tommy Robredo (Spain) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-4 6-4 Laslo Djere (Serbia) beat Martin Klizan (Slovakia) 7-6(3) 6-3 Jan-Lennard Struff (Germany) beat Taro Daniel (Japan) 4-6 6-3 6-1