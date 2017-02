Jan 2 Results from the Chennai Open men's singles first round matches in India on Monday (prefix denotes seeding) 5-Ivan Dodig (Croatia) beat Vishnu Vardhan (India) 4-6 7-6(8) 6-1 Benoit Paire (France) beat Pere Riba (Spain) 6-2 6-1 Dudi Sela (Israel) beat 6-Fabio Fognini (Italy) 6-0 6-1 Yuki Bhambri (India) beat Karol Beck (Slovakia) 6-2 6-3

