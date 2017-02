Aug 19 Cincinnati Masters men's singles quarter-final results on Friday (prefix denotes seeding; * indicates new result) * 1-Novak Djokovic (Serbia) beat 6-Gael Monfils (France) 3-6 6-4 6-3

8-Tomas Berdych (Czech Republic) beat 3-Roger Federer (Switzerland) 6-2 7-6(3)

7-Mardy Fish (U.S.) beat 2-Rafa Nadal (Spain) 6-3 6-4

4-Andy Murray (Britain) beat 10-Gilles Simon (France) 6-3 6-3

