Aug 19 (Infostrada Sports) - Results from the Cincinnati Open Men's Singles matches on Tuesday Round 2 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 6-2 6-3 2-Roger Federer (Switzerland) beat Roberto Bautista (Spain) 6-4 6-4 7-Marin Cilic (Croatia) beat Joao Sousa (Portugal) 6-4 6-2 16-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Vasek Pospisil (Canada) 7-6(4) 7-6(5) Ivo Karlovic (Croatia) beat Martin Klizan (Slovakia) 6-3 7-6(2) Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Bernard Tomic (Australia) 6-4 6-1 Round 1 Feliciano Lopez (Spain) beat 9-Milos Raonic (Canada) 7-6(4) 6-4 Fernando Verdasco (Spain) beat Jo-Wilfried Tsonga (France) 4-6 6-3 6-4 Jeremy Chardy (France) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-4 6-2 Borna Coric (Croatia) beat Alexander Zverev (Germany) 7-5 3-6 7-6(5) Sam Querrey (U.S.) beat 11-John Isner (U.S.) 6-3 7-6(3) 15-Kevin Anderson (South Africa) beat Leonardo Mayer (Argentina) 7-6(5) 3-6 6-1 Jared Donaldson (U.S.) beat Nicolas Mahut (France) 7-5 6-7(2) 6-2 Tommy Robredo (Spain) beat Pablo Andujar (Spain) 3-6 6-3 6-1 12-Richard Gasquet (France) beat Nick Kyrgios (Australia) 6-2 6-1