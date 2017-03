Aug 19 (Infostrada Sports) - Results from the Cincinnati Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday Tommy Robredo (Spain) beat Sam Querrey (U.S.) 6-1 5-7 6-3 13-David Goffin (Belgium) beat Fernando Verdasco (Spain) 6-4 7-6(4) 5-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Borna Coric (Croatia) 3-6 7-6(3) 6-3 Jerzy Janowicz (Poland) beat Jared Donaldson (U.S.) 6-4 7-6(4) 12-Richard Gasquet (France) beat Thanasi Kokkinakis (Australia) 7-6(5) 6-2 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Benoit Paire (France) 7-5 6-2 15-Kevin Anderson (South Africa) beat Jack Sock (U.S.) 6-3 7-6(7)