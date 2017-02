Aug 13 (Infostrada Sports) - Results from the Cincinnati Masters Men's Singles Round 1 matches on Monday James Blake (U.S.) beat 16-Jerzy Janowicz (Poland) 6-1 7-5 David Goffin (Belgium) beat Mackenzie McDonald (U.S.) 6-1 6-1 Dmitry Tursunov (Russia) beat Martin Klizan (Slovakia) 4-6 7-6(6) 6-4 Janko Tipsarevic (Serbia) beat Sam Querrey (U.S.) 6-7(5) 6-3 6-4 Radek Stepanek (Czech Republic) beat 14-Fabio Fognini (Italy) 6-2 6-4 Juan Monaco (Argentina) beat Jurgen Melzer (Austria) 6-3 6-2 Jeremy Chardy (France) beat Adrian Mannarino (France) 6-4 6-3 Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat 13-Nicolas Almagro (Spain) 7-6(3) 6-4 Marcel Granollers (Spain) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 5-7 6-4 6-0 Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Mardy Fish (U.S.) 7-5 6-2 Brian Baker (U.S.) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 7-5 6-3