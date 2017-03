Feb 26 (Infostrada Sports) - Results from the Delray Beach International Men's Singles Round 1 matches on Monday 3-Sam Querrey (U.S.) beat Michael Russell (U.S.) 6-2 2-2 (Russell retired) Ivan Dodig (Croatia) beat 5-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-3 6-3 8-Xavier Malisse (Belgium) beat Alejandro Falla (Colombia) 6-3 6-3 Evgeny Donskoy (Russia) beat Steve Darcis (Belgium) 7-6(5) 6-3