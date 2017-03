Feb 26 (Infostrada Sports) - Results from the Delray Beach International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Go Soeda (Japan) beat Marinko Matosevic (Australia) 2-6 6-4 7-6(6) 6-Kevin Anderson (South Africa) beat Tim Smyczek (U.S.) 6-3 6-4 2-Tommy Haas (Germany) beat Igor Sijsling (Netherlands) 5-7 6-4 0-0 (Sijsling retired) Ricardas Berankis (Lithuania) beat Bjoern Phau (Germany) 6-1 7-6(4) Denis Istomin (Uzbekistan) beat Benjamin Becker (Germany) 6-7(3) 6-4 7-5 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Bobby Reynolds (U.S.) 6-3 7-5 Jack Sock (U.S.) beat Matthew Ebden (Australia) 6-3 6-3 Ernests Gulbis (Latvia) beat James Blake (U.S.) 6-1 6-4 Daniel Munoz (Spain) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-2 1-6 6-3 Edouard Roger-Vasselin (France) beat Flavio Cipolla (Italy) 6-1 6-4