Feb 28 (Infostrada Sports) - Delray Beach International men's first round results in Florida on Tuesday (prefix number denotes seeding, * new result): * 4-Andy Roddick (U.S.) beat Philipp Petzschner (Germany) 4-6 6-4 6-1 6-Alex Bogomolov Jr. (Russia) beat Michael Yani (U.S.) 6-3 6-1 Marinko Matosevic (Australia) beat Ivo Karlovic (Croatia) 6-3 6-4 Tim Smyczek (U.S.) beat Juergen Melzer (Austria) 6-4 2-6 7-5 Xavier Malisse (Belgium) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 7-6(3) 6-3 1-John Isner (U.S.) beat Jesse Levine (U.S.) 6-4 7-6(15) 7-Kevin Anderson (South Africa) beat Austin Krajicek (U.S.) 6-1 6-4 Ivan Dodig (Croatia) beat Matthias Bachinger (Germany) 4-6 6-4 6-4 Jarkko Nieminen (Finland) beat 2-Marin Cilic (Croatia) 6-3 3-6 6-2 Steve Darcis (Belgium) beat 3-Viktor Troicki (Serbia) 6-4 4-6 6-4 5-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Olivier Rochus (Belgium) 6-1 6-4 Ernests Gulbis (Latvia) beat Alejandro Falla (Colombia) 6-4 6-1

