Feb 22 (Infostrada Sports) - Results from the Delray Beach International Men's Singles Quarterfinals matches on Friday 2-John Isner (U.S.) beat Rhyne Williams (U.S.) 4-6 6-3 6-2 7-Marin Cilic (Croatia) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 6-2 6-3 Steve Johnson (U.S.) beat 6-Feliciano Lopez (Spain) 6-3 6-2 4-Kevin Anderson (South Africa) beat Marinko Matosevic (Australia) 6-7(3) 6-3 6-3