Feb 16 (Infostrada Sports) - Results from the Delray Beach International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 7-Donald Young (U.S.) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 7-6(3) 3-0 (Kukushkin retired) Rajeev Ram (U.S.) beat 2-Bernard Tomic (Australia) 7-6(3) 6-1 Tatsuma Ito (Japan) beat Dennis Novikov (U.S.) 6-2 6-4 Illya Marchenko (Ukraine) beat Marcel Granollers (Spain) 6-3 6-4 Austin Krajicek (U.S.) beat 1-Kevin Anderson (South Africa) 7-6(3) 0-0 (Anderson retired) 6-Steve Johnson (U.S.) beat John Millman (Australia) 6-3 5-7 7-6(8) Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Ricardas Berankis (Lithuania) 6-4 6-2 Noah Rubin (U.S.) beat Samuel Groth (Australia) 6-4 4-6 7-6(6) Benjamin Becker (Germany) beat Radu Albot (Moldova) 6-4 6-1 5-Jeremy Chardy (France) beat Matthew Ebden (Australia) 6-2 6-1 Sam Querrey (U.S.) beat Thiemo de Bakker (Netherlands) 4-6 6-3 6-4