Feb 28 (Infostrada Sports) - Delray Beach International men's singles first round results from Florida on Monday. (prefix denotes seeding) 8-Bernard Tomic (Australia) beat Tommy Haas (Germany) 6-4 6-3 Ryan Sweeting (U.S.) beat Donald Young (U.S.) 6-1 6-1 Denis Istomin (Uzbekistan) beat Matthew Ebden (Australia) 6-2 6-3 Dudi Sela (Israel) beat Denis Kudla (U.S.) 6-4 6-3

