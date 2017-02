UPDATE 3-Tennis-Delray Beach International men's singles round 2 results

Feb 23 (Gracenote) - Results from the Delray Beach International Men's Singles Round 2 matches on Wednesday 1-Milos Raonic (Canada) beat Borna Coric (Croatia) 6-3 7-6(2) 8-Kyle Edmund (Britain) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-3 3-6 6-2 3-Jack Sock (U.S.) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-4 6-1 5-Steve Johnson (U.S.) beat Yoshihito Nishioka (Japan) 6-4 6-1