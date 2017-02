March 2 (Infostrada Sports) - Delray Beach International men's singles quarter-final results on Friday (prefix denotes seding; * indicates new result) * 7-Kevin Anderson (South Africa) beat 4-Andy Roddick (U.S.) 2-6 7-6(9) 6-4

1-John Isner (U.S.) beat 8-Bernard Tomic (Australia) 6-3 6-2

Marinko Matosevic (Australia) beat Ernests Gulbis (Latvia) 3-6 6-1 6-1

Dudi Sela (Israel) beat 5-Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-4 6-7(4) 6-0