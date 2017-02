Jan 3 Qatar Open men's singles first round results in Doha on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result) * 4-Gael Monfils (France) beat Rui Machado (Portugal) 7-5 6-3 2-Roger Federer (Switzerland) beat Nikolay Davydenko (Russia) 6-2 6-2 1-Rafa Nadal (Spain) beat Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-3 6-7(2) 6-3 7-Mikhail Youzhny (Russia) beat Ernests Gulbis (Latvia) 6-4 6-7(4) 6-2 Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Pablo Andujar (Spain) 6-2 2-6 6-3 Grega Zemlja (Slovenia) beat Sergey Bubka Jr. (Ukraine) 4-6 6-1 6-1 3-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Malek Jaziri (Tunisia) 7-6(5) 6-7(5) 6-1 Ivo Karlovic (Croatia) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-7(1) 6-2 7-6(3) Matthias Bachinger (Germany) beat Roberto Bautista (Spain) 6-3 6-4 Denis Gremelmayr (Germany) beat Potito Starace (Italy) 6-3 6-2 (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)