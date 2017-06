UPDATE 3-Tennis-Den Bosch Open men's singles quarterfinal results

June 16 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 1-Marin Cilic (Croatia) beat Vasek Pospisil (Canada) 6-3 7-5 2-Alexander Zverev (Germany) beat Julien Benneteau (France) 6-0 6-4 3-Ivo Karlovic (Croatia) beat Daniil Medvedev (Russia) 6-4 6-4 4-Gilles Muller (Luxembourg) beat 8-Aljaz Bedene (Britain) 6-3 3-6 6-4